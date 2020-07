Lazio – Sassuolo – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali

Tra poche ore saranno le formazioni di Lazio e Sassuolo che darà il via alle 32esima giornata di Serie A, dove i capitolini dovranno dare segni di ripresa per continuare la rincorsa sulla Juventus. Sarò l’arbitro Di Bello a gestire la partita.

Lazio – Sassuolo – Ultime dai campi

Simone Inzaghi punterà sicuramente sempre sul consueto 3-5-2, e vista l’impossibilità di schierare Patric (squalificato per 4 partite dopo il morso a Donati in Lecce-Lazio), sarà Bastos a prenderne il posto nel terzetto difensivo, insieme a Acerbi e Radu.

Cataldi nel ruolo di regista, così come Milinkovic-Savic che non è al meglio, probabile chance per Lukaku al posto di Jony e attacco confermato con Luis Alberto alle spalle di Caicedo e Immobile.

De Zerbi non potrà contare su Defrel, Obiang e Defrel per il suo 4-2-3-1, difesa composta da Toljan, Magnani, Ferrari e Kyriakopoulos. Al centro probabile impiegod al primo minuto per Bourabia, in attacco tre mezze punte alle spalle di Berardi.

Lazio – Sassuolo – Formazioni Ufficiali

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Immobile, Caicedo

SASSUOLO (4-2-3-1):Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Traoré, Djuricic, Boga; Raspadori.