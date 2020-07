Meteo: weekend in ATTESA di una IRRUZIONE ATLANTICA. Ecco le zone colpite

Le previsioni Meteo per domani domenica 12 luglio 2020 prevedono un’irruzione atlantica che irromperà da sabato sera sulle Alpi, provocando temporali e grandinate e, in seguito, raggiungerà la Pianura Padana. Domenica soffieranno venti freddi sul litorale Adriatico, provocando anche mare mosso. Tempo instabile al Nord e su alcune aree del Centro Italia. Vediamo, più nel dettaglio, cosa succederà sulla Penisola nelle prossime ore.

Nord: previsioni per domani domenica 12 luglio 2020

Le previsioni Meteo indicano piovasco e nevicate sui rilievi alpini. Ancora piogge su tutto il Nord, partendo dalle regioni occidentali, come Liguria, dove ci sarà il rischio di locali nubifragi. Il maltempo toccherà, nel corso della giornata, anche il Nord-Est. In serata i rovesci si calmeranno, ma resteranno le nubi su tutte le regioni. Temperature in lieve diminuzione.

Centro: previsioni per domani domenica 12 luglio 2020

Nubi sparse e piogge più deboli in Toscana, Umbria settentrionale, Marche e Lazio. Temporali brevi, ma di forte intensità sui rilievi appenninici. In serata ci sarà cielo in prevalenza sereno ovunque. Temperature in lieve diminuzione.

Sud e Isole: previsioni per domani domenica 12 luglio 2020

Molto meglio andrà al Sud e sulle Isole, dove ci sarà tempo sereno ovunque, salvo locali rovesci sul Molise. In serata ci sarà stabilità su tutte le regioni meridionali. Temperature stazionarie.