Milan News – Calciomercato: il club rossonero farà un tentativo per strappare un attaccante alla Juventus. Parliamo di Arek Milik: l’attaccante del Napoli è in uscita dal club partenopeo e la trasferta al San Paolo potrebbe essere il momento ideale per intavolare la trattativa con De Laurentiis e con il calciatore. Il profilo viene considerato ideale per sostituire Ibrahimovic al centro dell’attacco rossonero.

Milan News – Calciomercato: si prova a strappare un attaccante alla Juve

Arek Milik partirà dal Napoli, e la trasferta del Milan al San Paolo può essere il momento ideale per iniziare a trattare la cessione del giocatore. Sarà difficile, perché il giocatore sembra aver scelto la Juventus, ma un’offerta davvero importante potrebbe fargli cambiare idea. Dell’intenzione del Milan di andare a trattare Milik ne dà conferma anche l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Milik potrebbe essere convinto da un’offerta economica di pari livello, ma anche dalla prospettiva di essere sicuro titolare, cosa che alla Juventus non avrebbe.

L’altro fattore a favore del Milan è che le avversarie nella corsa a Milik sono ferme al palo. La Juventus non sta facendo reali passi avanti nella trattativa per il polacco. Come riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, l’ipotesi di scambio con Bernardeschi, unica contropartita realmente gradita agli azzurri, non prende corpo perché la Juventus non è più certa di privarsi dell’ex Fiorentina, e perché il giocatore preferirebbe la Premier League dovendo proprio lasciare la Juventus. Anche l’Atletico Madrid non ha fatto breccia: l’offerta di Thomas in cambio di Milik non è ricevibile perché il giocatore, gradito tecnicamente, guadagna troppo per il Napoli. De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso potrebbero aprire le porte di fronte ad un’offerta che preveda l’approdo all’ombra del Vesuvio di Franck Kessié, pallino del tecnico partenopeo e sostituto ideale di Allan, dato in partenza. I giochi sono aperti, anche perché l’1 Settembre è ancora lontano.