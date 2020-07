Oroscopo Branko – domani domenica 12 luglio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

By

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 12 luglio 2020. Quali segni, fra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, avrà maggiore fortuna questa domenica? Per scoprirlo, leggete il seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani domenica 12 luglio 2020: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani, forse per colpa di queste stelle estreme, rischierai di diventare un po’ tiranno. Il fatto che senti di avere maggiore forza, potresti cedere alla smania di volere tutto senza accettare compromessi. In tal caso cerca di fare leva a tutto il tuo buonsenso.

Previsioni Branko domani domenica 12 luglio 2020: Vergine

Domani ci sarà un cambio di Luna che garantirà molte emozioni. Preparati, perché avrai voglia di metterti in gioco, di rischiare. I single avranno ottime possibilità di fare incontri interessanti, mentre le coppie riconquisteranno l’intesa perduta.

Oroscopo domani domenica 12 luglio 2020: Bilancia

Occhio alla giornata di domani, perché questa Luna particolare potrebbe suscitare un crollo nervoso. Le tensioni, in questo periodo, sono all’ordine del giorno e basterà un nonnulla come una piccola spesa imprevista, ma necessaria per farti saltare i nervi.

Oroscopo domani domenica 12 luglio 2020: Scorpione

Come indicano le previsioni astrologiche di Branko domani sentirai emergere un’enorme voglia di libertà. Questa Luna ti incoraggia a tagliare i rami secchi, chiudere le situazioni e i rapporti che stanno ostacolando al tua crescita.