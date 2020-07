Oroscopo Paolo Fox – domani domenica 12 luglio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 12 luglio 2020. Siamo arrivati alla domenica: come finirà la settimana per l’Ariete, il Toro i Gemelli e il Cancro? L‘Ariete ha una domenica importante per le relazioni, ancora molta forza per il Toro. L’amore torna in auge nella vita dei Gemelli, mentre il Cancro ha una giornata sottotono. Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrologiche riguardanti i primi 4 segni dello zodiaco, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 12 luglio 2020: Ariete

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata molto positiva, soprattutto per quel che riguarda le relazioni e gli incontri. Certo, c’è da dire che in questi ultimi giorni sei stato infuriato: il famoso astrologo di Rai2 ti incoraggia a trasformare la collera che provi in uno slancio sentimentale, perché ora hai bisogno e una voglia nuova di amore.

Previsioni Paolo Fox domani domenica 12 luglio 2020: Toro

Continui ad avere molta forza, ma riuscirai a realizzare i tuoi progetti solo se vicino a te non hai persone che ti bloccano. Le stelle ti invitano a usare cautela nelle relazioni: se percepisci che manca energia, forse dipende dal fatto che sei molto assorbito da qualcuno, intorno a te, che richiede ora la tua completa attenzione.

Oroscopo domani domenica 12 luglio 2020: Gemelli

Ti stai accorgendo che è arrivata l’ora di cambiare. Il lavoro è molto importante, certo, ma lo è anche l’amore. Negli ultimi mesi per molti Gemelli i sentimenti sono tornati in primo piano. C’è chi ha avuto una cotta enorme per qualcuno, che ha cominciato due storie nelle stesso tempo e ora è nei guai. E chi, infine, ha recuperato l’armonia con il partner. Ciò che conta è confrontarsi in coppia, soprattutto se è capitato, involontariamente, di riversare i problemi di lavoro nel rapporto.

Oroscopo domani domenica 12 luglio 2020: Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai parecchio giù di corda. In realtà provi un malessere che ti trascini da venerdì sera. Negli ultimi giorni è successo qualcosa che ti ha demoralizzato oppure stai solo discutendo più del dovuto. Ti aspettano 24 ore un po’ strane: cerca di avere prudenza.