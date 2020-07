Positivo al Covid nel Parma – Di chi si tratta

Un piccolo fulmine a ciel sereno quanto capitato nel Parma, che da pochi minuti rende noto attraverso il proprio sito ufficiale la presenza di una persona risultata positiva, benchè asintomatica, al Covid-19. Il diretto interessato è stato isolato secondo le direttive federali e ministeriali.

Il comunicato del Parma

Il club ha pubblicato un comunicato dove spiega dettagliatamente la vicenda:

“Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto completamente asintomatico è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno iniziato l’isolamento presso il Centro Sportivo ma potranno continuare regolarmente l’attività, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente”.

Nessun rischio per il proseguo del campionato

Si tratta del primo caso positivo dopo la ripresa del campionato italiano: come deciso settimane fa, l’attività agonistica non verrà ostacolata ma per l’appunto si procederà in questa direzione, con l’isolamento di chi è positivo al contagio.

Il Parma potrà continuare a preparare la sfida al Centro Sportivo di Collecchio e organizzarsi per la partita che li vedrà protagonisti domenica affrontare il Bologna, alle ore 19.30.