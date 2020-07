Roma news – Arrivata la prima cessione, ecco di chi si tratta

Roma news – La prima cessione illustre potrebbe arrivare nelle prossime ore, il Fenerbache ha messo gli occhi su Diego Perotti, e vorrebbe acquistare il calciatore, che sembra non aver mai stretto un buon rapporto con Fonseca.

I giallorossi hanno la necessità di ridurre i giocatori in rosa che hanno un contratto che grava sulle casse del club. I giocatori dati per partenti sono molti, uno su tutti è Dzeko, visto che i suoi 10 milioni all’anno non sono più sostenibili per la società di Pallotta. Il Napoli non ha chiuso per Under, che è in cerca di una nuova squadra, stessa situazione anche per Olsen, Florenzi e Schick.

Calciomercato Roma – Perotti in uscita

L’ex giocatore del Genoa a Roma ha subito molti infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo di gioco per svariati mesi, poche presenze e non ha mai brillato completamente, inoltre adesso i suoi 3 milioni l’anno appesantiscono le casse societarie, ed il suo possibile addio non è più un mistero.

Il giocatore molto probabilmente non rinnoverà il suo contratto con i giallorossi, allora può andar via a parametro 0, questo è un fattore che può facilitare la vendita del calciatore e iniziare a fare quei tagli necessari per rientrare dal debito cumulato. Sull’argentino è forte la presenza della società turca, il Fenerbache, che ha proposto al giocatore 2 anni di contratto con opzione per un terzo anno.

La trattativa è in fase avanzata e sembra possa chiudersi a breve, il fattore che ha facilitato questa trattativa è appunto il trasferimento a parametro 0, il giocatore sembra gradire questa soluzione e potrebbe accettarla. La Roma può piazzare così il primo giocatore in uscita e iniziare a pensare alla prossima cessione. Perotti non ha mai offerto grandi prestazioni con i giallorossi e questo ha fatto si che la Roma voglia liberarsi di questo esterno d’attacco.

La fumata bianca può arrivare a breve, resteremo aggiornati su questa trattativa e sulle altre possibili trattativa in uscita ed in entrata dei giallorossi.