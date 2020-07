Calciomercato – Affari e trattative 12 luglio – Conte e Inter sarà addio?

Calciomercato che ogni giorno si arricchisce di nuovi scenari, la notizia del giorno è sicuramente il probabile divorzio tra Conte e l’Inter. Gli affari e le trattative del 12 luglio.

Conte e Inter sarà addio?

Sono giorni caldi in casa Inter, dopo i deludenti risultati delle ultime settimane, dalla ripresa del campionato. Antonio Conte e una parte della squadra sono più distanti e alcuni giocatori non avvertono più la fiducia. Da escludere l’esonero del tecnico e anche le dimissioni non sembrano essere possibili, ma nel calcio mai dire mai e per questo, Massimiliano Allegri potrebbe essere l’uomo giusto in caso di divorzio.

Koulibaly e Napoli quale futuro?

Kalidou Koulibaly nella giornata di ieri ha rilasciato un’intervista nella quale ha dichiarato di trovarsi benissimo a Napoli e così anche la sua famiglia. Il forte difensore si è detto pronto di restare in azzurro a vita, adesso la patata bollente passa a De Laurentiis, che negli anni scorsi ha rifiutato offerte stratosferiche per il suo calciatore e ora ha anche il benestare dello stesso a restare, ma resta uno dei calciatori che possono far fare cassa. Le offerte anche quest’anno non mancheranno bisognerà capire come si comporterà il patron azzurro senza Champions.

Zenga e Cagliari ancora insieme?

A fine campionato, il Cagliari e Walter Zenga si siederanno al tavolo e discuteranno dell’eventuale rinnovo. Il tecnico avrebbe un rinnovo automatico in caso di settimo posto finale, ma a prescindere da quello che sarà il piazzamento al termine del campionato l’idea del Cagliari è quella di proseguire anche il prossimo anno, perchè la società ha apprezzato la gestione delle difficoltà da parte dell’allenatore.