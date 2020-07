Calciomercato Inter – spunta un nome nuovo per il centrocampo

Dopo le voci di possibili divergenze fra Antonio Conte e la dirigenza interista, sembra che ora le due parti stiano parlando di un nuovo obiettivo per il centrocampo, proveniente dalla Premier League.

Si tratta di N’Golo Kanté, il ventinovenne centrocampista francese di proprietà del Chelsea con il quale Conte vanta un ottimo rapporto. Il ragazzo inoltre, non è uno degli incedibili dei Blues.

Calciomercato Inter – il punto sulle trattative

In Spagna sono sicuri, nonostante la scadenza della clausola, il Barcellona chiuderà per Lautaro entro Agosto. Si parla di 120 milioni, 70 cash e 2 contropartite. Conte avrebbe però chiesto espressamente di puntare su Martinez anche per il prossimo anno, vedremo come evolverà questa situazione, ormai calda da mesi.

Per la difesa rimane forte il nome di Kumbulla, al quale è tornato ad aggiungersi quello di Vertonghen, che garantirebbe esperienza sin da subito. Anche qui si notano le divergenze fra le parti, giovani per il futuro contro calciatori esperti ma di età avanzata.

A centrocampo, detto della novità Kantè, rimangono sempre in piedi i nomi di Vidal e Tonali, per il quale l’asta a tre con Milan e Juventus è sempre più probabile.