DIRETTA Risultati SERIE A – Cagliari-Lecce, Fiorentina-Verona, Parma-Bologna e Udinese-Sampdoria – LIVE STREAMING

DIRETTA SERIE A – Si sta concludendo anche questa trentaduesima giornata di Serie A ed alle 19:30 altre quattro partite andranno ad arricchire sempre di più la classifica del maggior campionato italiano. Dopo l’incredibile pareggio per 2 a 2 tra Juventus ed Atalanta, e la sconfitta della Lazio, sembra che il discorso scudetto sia ormai quasi chiuso.

Restano invece aperti molti discorsi per l’Europa League ma soprattutto per la salvezza. In questo momento, infatti, considerata anche la vittoria del Genoa, le tre squadre che occupano gli ultimi tre posti del campionato sono Lecce, Brescia e SPAL e probabilmente proprio queste ultime due sono già quasi con più di un piede nella serie cadetta.

A sperare in qualcosa c’è ancora il Lecce che vincendo in trasferta contro il Cagliari potrebbe prendere ancora un po di fiato e superare nuovamente il Genoa. Attualmente infatti i liguri sono a quota 30 con una partita in più (quella che si sta giocando proprio in questo momento contro lo SPAL).

Cagliari-Lecce – DIRETTA – Formazioni

Cagliari-Lecce è una partita molto complicata da leggere. I padroni di casa sembrano ormai fermi a metà classifica e non dovrebbero più avere obiettivi stagionali se non quello di poter scalare qualche altra posizione ma certamente la zona Europa è ormai molto complicata da raggiungere. Dall’altro lato il Lecce invece ha bisogno di punti per la salvezza e con molta probabilità andrà in campo per portare a casa tre punti che possono diventare fondamentali.

Diretta Cagliari Lecce – Dopo i primi 20 minuti di gara il risultato è ancora fermo sullo 0 a 0. Non ci sono tante occasioni da sottolineare da entrambe le parti. Ancora nessun ammonito.

Al 35′ minuto il risultato di Cagliari-Lecce è ancora fisso sullo 0 a 0. Entrambe le squadre hanno già effettuato una sostituzione a testa. Per i padroni di casa fuori Nainggolan e dentro Ragatzu mentre per il Lecce è uscito Falco per dare spazio a Farias.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Klavan; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Majer, Petriccione, Barak; Falco, Mancosu; Farias.

Fiorentina-Verona – DIRETTA – Formazioni

La Fiorentina ha ormai quasi scongiurato il rischio retrocessione che solo con un incredibile colpo di scena potrebbe presentarsi. Per il Verona invece restano accese le sirene europee. Si trova attualmente a 43 punti in classifica, 8 in meno dal Napoli che occupa il sesto posto.

Diretta Fiorentina-Verona – Sono passati circa 17 minuti dall’inizio della gara ed ancora le due squadre sono ferme sullo 0 a 0.

Il gol del Verona è arrivato al minuto 18. E’ stato Faraoni su assist di Amrabat a mettere dentro il pallone del vantaggio. Adesso le due squadre sono al minuto 32 ed il punteggio è sullo 0 a 1. Unico ammonito della gara è Pulgar della Fiorentina.

Fiorentina (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone, Ribery.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Di Carmine.

Parma-Bologna – DIRETTA – Formazioni

Parma-Bologna vede scendere in campo due squadre che a meno di colpi di scena di fine stagione non hanno più nulla da dire a questo campionato. I padroni di casa hanno raggiunto 39 punti mentre gli ospiti sono a quota 41. Soltanto un colpo di scena potrebbe rimettere una delle due squadre in corsa per un posto in Europa League ma il panorama è veramente difficilissimo.

Diretta Parma-Bologna – Immediato il vantaggio degli ospiti al terzo minuto con Danilo. Dopo dieci minuti, al 16′ è arrivato anche il raddoppio siglato da Soriano. Attualmente Parma 0 Bologna 2.

Continua ancora ad essere in vantaggio per 2 a 0 il Bologna di Sinisa Mihajlovic grazie alle reti di Danilo e Soriano. Al 30′ è stato ammonito Alves tra le fila dei padroni di casa.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Kucka, Gervinho.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Udinese-Sampdoria – DIRETTA – Formazioni

Udinese-Sampdoria mette davanti due squadre che lottano per raggiungere la salvezza. I padroni di casa con i loro 35 punti sembrano quasi al sicuro ma una sconfitta, proprio oggi, li vedrebbe raggiungere proprio dalla Samp che attualmente di punti ne ha 32.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Ramirez; Quagliarella.

Diretta Udinese-Sampdoria – Le due squadre dopo 18 minuti dall’inizio del match stanno ancora pareggiando 0 a 0. Un’occasione per Quagliarella proprio due minuti fa ma non è riuscito a concretizzare.

Sempre 0 a 0 quando sono passati 35 minuti di gara. Per gli ospiti si sottolinea l’ammonizione di Ekdal al minuto 25.