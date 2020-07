DIRETTA STREAMING – Cagliari – Lecce – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Ambizioni e classifica per Cagliari e Lecce, squadre che si affronteranno in occasione della 32esima giornata di Serie A oggi 12 luglio allo stadio Sardegna Arena di Cagliari, alle ore 19.30.

Stato delle squadre

Dai due volti la stagione del Cagliari, attualmente 11esimo in classifica con 40 punti: dopo l’eccellente girone di andata, che ha visto gli isolani nelle zone alte della classifica, nel girone di ritorno la squadra ha subito una flessione psicologica che ha portato ad un numero cospicuo di sconfitte, tanto da rendere necessario il cambio in panchina, con Zenga che è subentrato a Maran. Dopo il ritorno in campo le cose sono andate meglio, anche se nelle ultime 3 partite non sono arrivati successi.

Il Lecce spera ancora nella permanenza in Serie A, specialmente dopo il successo contro la Lazio che tuttavia non ha tirato fuori i salentini dalla zona “rossa” che dista ancora due punti. Sarà obbligatorio per Liverani trovare seguito al successo contro i biancocelesti.

Cagliari – Lecce – Dove Vederla

La partita sarà esclusiva di Sky che la trasmetterà sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Il match sarà visibile anche su SkyGo, applicazione disponibile per tutti i principali dispositivi come smartphone, tablet, personal computer, smart tv, Tv Box e simili.

Anche su NowTv il match sarà disponibile.

Cagliari – Lecce – Risultato in diretta

Con il nostro widget, posizionato poco più in basso sarà possibile seguire senza perdersi alcun dettaglio l’intero andamento del match, semplicemente consultandolo visto che si aggiorna automaticamente in tempo reale.