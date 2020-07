DIRETTA STREAMING – Fiorentina – Verona – Risultato LIVE, Gol e Highlights

By

Scontro tra squadre di centro classifica, ma dall’andamento in campionato differente, quello tra Fiorentina e Verona, che andrà in scena alle ore 19.30 domenica 12 luglio allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Stato delle squadre

Proverà a concludere nella maniera migliore il campionato la Fiorentina, dopo diverse situazioni complesse che hanno colpito i viola, tanto da portare all’esonero di Montella lo scorso dicembre, in favore di Iachini che non ha completamente invertito la rotta. Gigliati a quota 35 punti.

43 punti invece per il Verona, tra le principali sorprese in positivo della stagione corrente, essendo una neopromossa: i ragazzi di Juric hanno assimilato bene le idee del tecnico ed hanno messo in difficoltà diverse compagini più blasonate, riuscendo ad archiviare l’obiettivo della salvezza con largo anticipo.

Fiorentina – Lecce – Dove Vederla

La sfida sarà trasmessa da DAZN per i propri abbonati, che potranno seguire la partita sul sito ufficiale oppure tramite applicazione ufficiale, disponibile per gran parte dei dispositivi multimediali. Per i clienti Sky che hanno il pacchetto DAZN incluso potranno seguire la partita sul canale DAZN1, sul canale satellitare 209.

Fiorentina – Lecce – Risultato in diretta

Con il nostro widget, posizionato poco più in basso sarà possibile seguire senza perdersi alcun dettaglio l’intero andamento del match, semplicemente consultandolo visto che si aggiorna automaticamente in tempo reale.