DIRETTA STREAMING – Parma – Bologna – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Stabilmente a metà classifica, Parma e Bologna si sfideranno oggi 12 luglio allo stadio Tardini di Parma in occasione della sfida di campionato. Fischio d’inizio alle ore 19.30.

Stato delle squadre

Periodo non felice per il Parma che ha subito 4 sconfitte negli ultimi 5 confronti, alcune di queste arrivate anche in maniera rocambolesca come contro l’Inter e Verona. I ducali sono comunque in un situazione tranquilla di classifica, al 12esimo posto.

Altalenante ma comunque positiva la stagione del Bologna, al 10° posto in classifica, dando la sensazione che con opportune modifiche e aggiustamenti vari, la squadra felsinea potrebbe combattere per posizioni più blasonate.

Parma – Bologna – Dove vederla

Sarà Sky in esclusiva a trasmettere il match sul canale Sky Sport (253 del satellite), oltre che su SkyGo, l’app ufficiale dell’emittente disponibile per ogni dispositivo compatibile con iOs e Android. Anche NowTv, la webtv di Sky, trasmetterà la partita.

Parma – Bologna – Risultato in diretta

Con il nostro widget, posizionato poco più in basso sarà possibile seguire senza perdersi alcun dettaglio l’intero andamento del match, semplicemente consultandolo visto che si aggiorna automaticamente in tempo reale.