DIRETTA STREAMING – Udinese – Sampdoria – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Inizierà tra poco la sfida di campionato che vedrà Udinese e Sampdoria impegnate in una partita valida per la 32esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 19.30 domenica 12 luglio.

Stato delle squadre

Parte destra della classifica per ambedue le formazioni: l’Udinese ha ritrovato un po’ di tranquillità dopo gli ultimi risultati positivi, e per evitare altri grattacapi proverà a bissare il successo nella partita odierna, così da portarsi definitivamente fuori la lotta per non retrocedere.

Discorso simile, e anche più “urgente” per la Sampdoria, 3 punti sotto i friulani. Blucerchiati che hanno dovuto affrontare una stagione complicata.

Udinese – Sampdoria – Dove Vederla

La partita sarà esclusiva di Sky che la trasmetterà sul canale Sky Sport Serie A Sky Sport (numero 254 del satellite, numero 485 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche su SkyGo, applicazione disponibile per tutti i principali dispositivi come smartphone, tablet, personal computer, smart tv, Tv Box e simili.

Anche su NowTv il match sarà disponibile alla visione.

