Fiorentina – Verona – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Alle ore 19:30 al Franchi di Firenze andrà in scena Fiorentina – Verona, gara valevole per la 32° giornata di Serie A. Le due società hanno due destini differenti, i padroni di casa devono fare punti per cercare di non essere risucchiata nell’imbuto delle squadre che rischiano la retrocessione, mentre i gialloblu coltivano il sogno Europa, anche se adesso è distante 6 punti, ed il Milan sembra essere in forma.

Le due squadre arrivano entrambe da un pareggio, importante per il Verona il 2-2 strappato all’Inter in rimonta, così da non perdere punti nei confronti del Milan e continuare a coltivare un sogno che adesso sembra impossibile, i viola pareggiano, invece, in casa per 0-0 con il Cagliari, e questo punto non aiuta la squadra di Iachini, che non appare in forma.

Fiorentina – Verona: Probabili formazioni

Iachini dovrà fare a meno di Benassi, che ha concluso la sua stagione, e di Duncan che è squalificato, da monitorare invece le condizioni di Castrovilli. Nel Verona, Juric deve rinunciare agli infortunati Eysseric, Pazzini, Salcedo e Borini, e sono ancora da valutare le condizioni di Zaccagni, che si è infortunato prima del match con l’Inter.

Fiorentina (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic, Ribery. All. Iachini

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Di Carmine. All. Juric

Fiorentina – Verona: Pronostico

Sarà una partita aperta ad ogni risultato, con entrambe le difese facilmente penetrabili, ma con il Verona più in forma rispetto ai viola, per questi motivi prevediamo un 2+GOL.

Fiorentina – Verona: Dove vederla in tv e streaming

Il match sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN a partire dalle 19:30. Sarà possibile seguire la partita anche attraverso l’applicazione dedicata, scaricabile sia per Android che per Apple.