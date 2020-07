Fiorentina – Verona – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tra due ore circa scenderanno in campo Fiorentina e Verona, per affrontarsi in questa 32° giornata di Serie A. Chiffi sarà il direttore di gara, mentre Meli e Pagliardini i suoi assistenti, Dionisi 4° uomo, Di Paolo e Carbone sono in sala VAR. Viola che vogliono far punti per cercare di non essere risucchiati nella lotta salvezza. Gialloblu che invece vorrebbero tener viva una speranza per entrare in Europa League.

Fiorentina – Verona: Ultime dai campi

Iachini che deve tener conto delle condizioni non ottimali di Castrovilli, e deve rinunciare a Duncan squalificato, ritrova però Dalbert in difesa, e Kouame partirà dalla panchina per cercare di far male nella seconda parte di gara, Pezzella ritroverà il suo posto al centro della difesa. Juric avrà ancora Zaccagni fuori per un problema al ginocchio, e nelle ultime ore anche Pazzini ha accusato alcune noie muscolari che lo terranno fuori dal match, Borini guarderà la partita dalla tribuna anche lui per un infortunio.

Fiorentina – Verona: Formazioni ufficiali

Fiorentina (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic, Ribery. All. Iachini

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Di Carmine. All. Juric