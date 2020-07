Frasi del buongiorno. Un buongiorno di domenica è davvero un pensiero speciale. Mentre ci si attarda ad alzarsi perché ci si può concedere qualche minuto in più di relax, se vedi arrivare un messaggio del buongiorno ti senti più felice.

C’è qualcuno che ti pensa e sceglie di farlo augurandoti di trascorrere una serena giornata. In questo modo le distanze non esistono e le persone si sentono confortate specie se vivono momenti molto particolari. Ecco allora che qui trovi le migliori frasi del buongiorno da dedicare a chi desideri. Vedrai che riuscirai a far contento chiunque la riceve e lo sarai anche tu sapendo che qualcuno gioisce del tuo gesto.

Frasi del buongiorno – domenica – 12 luglio

• La mattina per svegliarmi non aspetto che sorge il sole una tua telefonata perché sono il tuo Buongiorno è vita

• Tu non lo sai ma c’è qualcuno che appena apro gli occhi la mattina ti ha già nei suoi pensieri e rimani lì fino a sera fin quando i suoi occhi non si chiudono (Goethe)

• Gli occhi si aprono un nuovo giorno e tu ci sei oggi come ieri come domani Buongiorno Apri occhi al nuovo giorno Apri gli occhi il nostro amore

• E’ un Buongiorno quando ti svegli accanto a me, la vita riparte il cuore si scalda, dell’amore che ci doniamo un Buongiorno punto che ogni tuo risveglio possa essere il più sereno

• Buongiorno mia piccola stella tu che hai saputo illuminare il mio cammino così come hai nominato il mio cuore

• Voglio dirti che il mio Buongiorno sei tu per il semplice fatto che ormai se la cosa palpabile che è il maggior valore nella mia vita

• Non so se la sveglia funziona ma qui ho un caffè per te….. intanto buongiorno, sono qui ad aspettarti, devo scrivere anche i messaggi la mattina per farti sentire quanto importante sei per me