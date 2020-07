Genoa – SPAL – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Genoa – SPAL è una delle partite della 32° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2019/20. La partita si gioca allo Stadio Ferraris in Marassi, a Genova, domenica 12 luglio 2020 alle ore 17.15. La sfida vede il Genoa, terzultimo in classifica a 27 punti, affrontare l’ultima in classifica, la SPAL, che di punti ne ha raccolti solo 19. Una vera e propria ultima spiaggia per gli estensi che vedono il ritorno in Serie B sempre più da vicino. Per il Genoa potrebbe essere invece proprio la gara decisiva per tornare a credere ardentemente nella salvezza.

Genoa – SPAL – Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Sturaro, Schone, Behrami, Barreca; Sanabria, Pinamonti. All. Nicola.

Spal (3-5-1-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Murgia, Reca; Castro; Petagna. All. Di Biagio.

Genoa – SPAL – Pronostico

Non vivono un buon momento di forma Genoa e SPAL che non hanno mai vinto una partita dalla ripresa del campionato a giugno, dopo la sospensione primaverile per l’emergenza coronavirus. Sono le uniche due squadre del campionato a non aver vinto nemmeno una gara delle ultime cinque disputate, e questo spiega ancor meglio il crollo in classifica di entrambe. A questo punto della stagione, però, il Genoa ha ancora speranze di salvarsi, mentre la SPAL pare sinceramente condannata. Le motivazioni dei genoani dovrebbero spingere il pronostico verso il Segno 1.

Genoa – SPAL – Dove vederla in tv e streaming

Genoa – SPAL sarà trasmessa in diretta tv da DAZN, il servizio di riproduzione di eventi live in streaming che da due stagioni possiede l’esclusiva di tre partite della Serie A di ogni giornata del campionato. DAZN è visibile su Smart TV, Smartphone, Tablet e PC, oppure collegando alla tv un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una PlayStation 4 o Xbox. Oppure, ancora, attraverso il decoder Sky Q, per quegli abbonati Sky che ne usufruiscono, scaricando l’app. I clienti Sky che hanno aderito all’offerta combinata Sky-DAZN, potranno vedere Roma-Parma su DAZN1, canale 209 del satellite Sky.