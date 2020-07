Gianmarco Saurino è Massimo Altieri – Chi è – Non dirlo al mio capo 2

Gianmarco Saurino è Massimo Altieri in Non dirlo al mio capo 2, la seconda stagione della fortunata fiction. L’attore è conosciuto anche per il suo ruolo di Nico in Che Dio Ci Aiuti 5 e anche in questo caso interpreterà un avvocato.

Massimo Altieri è infatti uno degli ultimi arrivati nello studio Vinci. Dovrà ingaggiare una battaglia senza esclusione di colpi per riuscire ad ottenere il ruolo da associato. Tra l’altro dovrà vedersela proprio con una sua vecchia conoscenza.

Gianmarco Saurino è Massimo Altieri – Non dirlo al mio capo 2

Massimo Altieri entrerà in scena già nel primo episodio: lo conosceremo grazie alla battaglia che Enrico (Lino Guanciale) imporrà a lui e a Cassandra Reggiani (Aurora Ruffino). I due aspiranti associati infatti dovranno risolvere casi e dimostrare di essere i migliori, prima di poter entrare nello studio Vinci in modo effettivo. E solo uno di loro potrà davvero conquistare quella posizione. Massimo e Cassandra tra l’altro si conoscono già: sono stati a letto insieme una notte, anche se lei non se lo ricorda. Lui invece ha un vero e proprio debole per le belle ragazze, ma senza venire meno ai suoi valori di moralità e giustizia.

In qualche modo, Massimo entrerà nelle grazie di Enrico. L’avvocato prenderà così a cuore la sua presenza da risultare a volte aggressivo ed altre apprensivo. La situazione però potrebbe cambiare quando il giovane avvocato scoprirà che Vinci ha difeso gli assassini dei suoi genitori e per questo sarà portato a disprezzarlo. Gianmarco Saurino è Massimo Altieri, un uomo dal cuore buono che alla fine troverà la forza di perdonare il suo superiore. Quando sarà Vinci a finire nei guai, l’avvocato si unirà a Lisa (Vanessa Incontrada) per difenderlo dalle accuse infamanti. Sul fronte Cassandra, il giovane avvocato invece scoprirà presto quali problemi abbia con diversi tipi di dipendenze.