Iago Garcia è Diego Venturi – Chi è – Non dirlo al mio capo 2

Iago Garcia sarà Diego Venturi in Non dirlo al mio capo 2, la fiction italiana guidata da Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. L’attore spagnolo conosciuto per il suo ruolo ne Il Segreto, interpreterà questa volta un avvocato molto vicino ad uno dei due protagonisti.

Diego Venturi è infatti un amico di vecchia data di Vinci, ma finirà anche per inciampare in sua moglie. Come si evolverà questo particolare intreccio intrigante e romantico? Proviamo a scoprire qualcosa di più sul suo personaggio.

Iago Garcia è Diego Venturi – La scheda

Diego Venturi conosce Enrico da molto tempo: è di origine italo-spagnola e in qualche modo assomiglia molto al collega avvocato. Entrambi infatti hanno la fama di essere dei grandi donnaioli, ma al pari dell’amico finirà per perdere la testa per Nina (Sara Zanier). Visto che la donna è ancora sposata con il protagonista, lei e Diego dovranno accontentarsi all’inizio di un rapporto come amanti. Quando lei deciderà di ritornare in Italia però, chiuderà anche i ponti con Venturi e deciderà di lasciarlo. Sicuro di poterla riavere al suo fianco, lo spagnolo di contro sceglierà di trasferirsi a Napoli con l’obiettivo di riconquistarla. Anche se poi verrà distratto da un altro evento.

Sarà infatti proprio in questo momento che nella sua vita entrerà Lisa: fra i due nascerà una forte attrazione e vivranno una relazione che farà infuriare Vinci. Diego invece riuscirà ad entrare nei cuori dei figli della donna, tanto che si dimostreranno disposti persino a trasferirsi con lui e la madre a Barcellona. Purtroppo per Iago Garcia e Diego Venturi ci sarà una nuova batosta con cui fare i conti: cosa succederà quando Lisa scoprirà che cosa è successo fra lui e Nina? Il suo personaggio apparirà nella quarta puntata: conoscerà la protagonista in un momento di forte crisi per la donna, ridotta fino alle lacrime.