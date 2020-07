Iago Garcia – Tutto su di lui – Età, compagna e figli

Iago Garcia non è di certo un volto sconosciuto per le telespettatrici italiane. Per tanti anni ha interpretato Don Olmo Mesia nella soap opera Il segreto e poi è sbarcato in Una vita nel ruolo di Don Justo, a partire dal 2015.

Iago Garcia ha avuto modo di lavorare anche a un progetto televisivo del nostro Paese: lo vediamo infatti nei panni di Diego Venturi nella fiction Non dirlo al mio capo 2. Alcuni anni fa ha partecipato tra l’altro a Ballando con le stelle in coppia con la ballerina professionista Samanta Togni.

Iago Garcia – Età, compagna e figli

Iago Garcia nasce a Ferrol il 18 maggio del ’79 e si trasferisce appena maggiorenne a Londra per riflettere sul proprio destino. Matura così l’idea di voler diventare attore e si iscrive ad un corso di recitazione. Una volta ritornato in madre patria, entra nella Real Escuela de Arte Dramatico di Madrid. Debutta in tv nel 2004 nelle serie Memoria de Espana e 7 Vidas, poi l’anno successivo entra a far parte di Amare per sempre, dove rimane per due anni. Nel 2007 è invece la volta di Al filo de lo Imposible e l’anno dopo di 700 euros. Il debutto a teatro avviene nello stesso 2004 come narratore dello spettacolo Esta Navidad Algo Va a Pasar, mentre sbarca al cinema nel 2009 con il film Illas diretto da M. Suarez.

Approdare in Italia ha permesso tra l’altro a Iago Garcia di incontrare il suo amore. Da diversi anni infatti è fidanzato con Eleonora Puglia, giovane ballerina del nostro Paese. Fra i due fila tutto liscio, ma sembra che per i fiori d’arancio ci sarà da aspettare. “Per il momento stiamo bene così, abitiamo insieme da tre anni“, ha detto a Storie Italiane nel 2018, “non abbiamo bisogno di alcun contratto“. Nonostante queste premesse, l’attore spagnolo ha svelato a NuovoTv di vedersi nel ruolo di padre: “Penso a un figlio. E sono sicuro che quando arriverà sarà emozionante e meraviglioso. I figli sì che sono un legame per la vita!“.