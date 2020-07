Marcella Bella – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Marcella Bella non ha mai avuto peli sulla lingua: la cantante siciliana è una vera guerriera e per questo non ha esitato a puntare il dito contro Sanremo. La canzone scritta con il fratello Gianni Bella infatti è stata rifiutata: il suo rapporto con Amadeus si è incrinato?

Marcella Bella ha fatto parte della giuria di Ora o mai più in entrambe le due edizioni del programma. Quanto accaduto quest’anno però potrebbe spingerla a non ritornare nel talent musicale dedicato alle meteore.

Marcella Bella – Età, marito e figli

Marcella Bella nasce a Catania il 18 giugno del ’52 e inizia fin da giovanissima a farsi notare nel mondo della musica. A soli 13 anni partecipa e vince il Festival degli sconosciuti di Ariccia: la sua età però sembra impedirle di trovare una casa discografica che voglia promuoverla. Nel ’58 incontra Ivo Callegari e ottiene un contratto con la CGD, che le dà la possibilità di incidere il 45 giri Un ragazzo nel cuore/Il pagliaccio. Nel ’71 partecipa alla Mostra Internazionale di Musica Leggera con il brano Hai ragione tu scritto dal fratello e da Italo Janne e raggiunge il secondo posto a parimerito con Marisa Sacchetto. Il ’72 le regala un’estrema popolarità grazie a Montagne verdi, con cui partecipa al Festival di Sanremo. Ottiene solo il settimo posto, ma le vendite le daranno giustizia.

Per quanto riguarda l’amore, Marcella Bella vive negli anni Settanta una breve storia d’amore con Red Canzian. I due si lasciano infatti nel giro di un anno. La cantante conosce poi nel ’79 l’imprenditore Mario Merello e convolerà a nozze con lui nell’89. I due daranno alla luce tre figli: Giacomo, nel 1980, Carolina, nel 1991 e Tommaso nel 1992. “Mai senza rossetto“, ha dichiarato la cantante a Vieni da me qualche tempo fa. “Una volta a scuola, chiesero a mio figlio ‘Come vedi tua mamma?’. E lui ‘Col rossetto!’. E questo perchè lo portavo sempre. Quando mio marito tornava dal lavoro, non mi volevo mai far trovare sciatta: sempre tacchi, rossetto, ben vestita. Gli davo un bel bacio e poi magari mi levavo i tacchi. Stiamo insieme da oltre 30 anni, ci troviamo bene e il tempo è volato. Ma il matrimonio è come una piantina, va coltivato“.