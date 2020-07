Marco Armani – Tutto su di lui – Età, carriera e moglie

Marco Armani si è fatto conoscere dagli italiani grazie al suo brano È la vita, presentato al festival di Sanremo dell’83. Anche se è riuscito a conquistare il secondo posto l’anno successivo, grazie al brano Solo con l’anima mia scritto da Ron e Luca Carboni.

Nonostante le parziali sconfitte, Marco Armani ha partecipato al concorso canoro anche negli anni successivi. Lo ricordiamo nell’85 con Tu dimmi un cuore ce l’hai, che gli ha permesso di arrivare undicesimo, e poi con Uno sull’altro, scritta con il fratello Paolo.

Marco Armani – Età, carriera e moglie

Marco Armani nasce a Bari il 14 giugno del ’61 con il nome di Marco Antonio Armenise. Da giovane frequenta il Conservatorio della sua città sotto la guida del Maestro Nino Rota e a 14 anni fonda in suo primo gruppo, I Parsifal. La sua carriera decolla però nell’81 a Domenica In, dove presenta il brano Domani. Dopo aver partecipato diverse volte a Sanremo, rirtorna nella kermesse con Esser Duri nell’edizione del’94, a distanza di tre anni dall’ultima apparizione. Il brano è composto dallo stesso artista e vanta un testo di Luca Carboni, con cui ha già avuto modo di lavorare negli anni Ottanta. Il ’97 è la volta del suo album 13, mentre nel 2004 partecipa a Music Farm. L’anno successivo pubblica Nessuna ragione, il singolo cantato con Lighea.

In seguito alla sua esperienza a Ora o mai più, pubblica l’album Con le mie parole in cui raccoglie i successi del passato e alcuni inediti. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo solo che è sposato con la moglie Jenny da diversi anni. Sui social è facile vederli insieme in atteggiamenti affettuosi, ma sul conto della consorte si sa davvero poco e nulla. La coppia ha inoltre un figlio, ma anche su di lui non abbiamo alcuna informazione.