Napoli – Milan – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Napoli – Milan è la gara che chiude questa domenica dedicata alla 32a giornata di Serie A alle ore 21:45. Un incontro dal sapore europeo, perchè il Napoli vuole rispondere alla vittoria di ieri della Roma, mentre i rossoneri in caso di vittoria scavalcherebbero proprio i partenopei al sesto posto.

Napoli – Milan: come arrivano alla gara

Il Napoli ha reagito alla grande dopo la sconfitta contro l’Atalanta, infatti nelle due partite seguenti ha battuto la Roma in casa ed il Genoa in trasferta, dimostrando la quadratura che ha trovato da quando Gattuso è subentrato ad Ancelotti. Gli azzurri adesso sono compatti e micidiali, difficilmente lasciano spazio agli avversari ed al momento opportuno colpiscono con i loro calciatori di estrema classe. Stasera proveranno a ripetersi ancora una volta.

Il Milan è reduce dalla splendida rimonta ai danni della Juventus, quando da 0-2 è riuscito a capovolgere il risultato fino al 4-2 finale. Una prova di forza che dimostra ancor di più che quest’annata poteva essere molto più positiva per i colori rossoneri e che l’addio ormai certo di Pioli non è detto che sia poi la scelta giusta. Ma adesso c’è da raggiungere l’obiettivo Europa League e la gara di stasera è un esame importante, perchè in caso di vittoria Ibrahimovic e compagni si prenderebbero il 6° posto attualmente in mano proprio al Napoli.

Napoli – Milan: Pronostico

Partita che si preannuncia combattuta e cono una sfida nella sfida, quella di Mertens contro Ibrahimovic, due bomber letteralmente opposti ma ugualmente micidiali sotto porta, nonostante la rimonta dell’ultimo dei rossoneri, il Napoli sembra avere qualcosa in più in questo momento, per questo consigliamo la giocata sul segno 1 + Gol

Napoli – Milan: Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Llorente

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic.

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Castillejo, Duarte, Musacchio

Napoli – Milan: Dove vederla in tv e streaming

Napoli-Milan sarà trasmessa da Sky. Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire la partita sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251 satellite e 255 del satellite). Come di consueto, coloro che saranno impossibilitati a vedere il match in tv, avranno la possibilità di seguire Napoli-Milan anche in streaming su dispositivi come smartphone, tablet, pc o notebook, attraverso Sky Go (con l’app per sistemi iOS e Android) oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.