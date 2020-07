Napoli – Milan – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Napoli – Milan tra poco scendono in campo per dare vita a quella che si preannuncia una partita spettacolare. Le due squadre si daranno battaglia per prevalersi, soprattutto i rossoneri tenteranno il sorpasso in classifica.

Napoli – Milan: Ultime dai campi

Qui Napoli – Ospina si riprende i pali del Napoli, rientra Koulibaly dalla squalifica in difesa, in regia fiducia a Lobotka nonostante il ritorno di Demme dopo il turno di stop. In attacco Callejon a destra con Mertens e Insigne: Lozano e Politano in panchina.

Qui Milan -Nel Milan sarà confermato Ibrahimovic come prima punta, supportato sulla trequarti da Paquetà, Calhanoglu e Rebic: esclusione in vista per Saelemaekers e Bonaventura. Difficilmente Pioli allargherà le rotazioni nonostante le gare ravvicinate, consapevole di come la gara contro il Napoli possa rappresentare la definitiva svolta stagionale. Difesa e mediana dunque appaiono scolpite.

Napoli – Milan: Formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Paquetà, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic.