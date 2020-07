Nicola Vivarelli fuori dal programma racconta quanto Gemma Galgani possa mancarle in queste settimane che, la distanza è diventata un ostacolo alla loro conoscenza. Il cavaliere di Uomini e Donne spiega al magazine del programma quello che prova per la dama e quando la sua conoscenza abbia cambiato il modo di pensare.

Nicola sceso a corteggiare Gemma più di due mesi fa, nonostante la differenza di età ha deciso di continuare la frequentazione mettendo da parte anche le tantissime critiche. Ora che Uomini e Donne è terminato per la classica pausa estiva, Nicola spiega al magazine del programma la grandissima mancanza di Gemma Galgani. Quali sono state le sue parole?

Nicola Vivarelli fuori con Gemma Galgani

L’ex cavaliere ha raccontato al magazine di Uomini e Donne come sta procedendo la conoscenza con Gemma Galgani, spiegando quanto la dama gli manchi costantemente. Nicola ha voluto così affermare che: “La mia storia con Gemma sta andando avanti, ovviamente con qualche difficoltà legata alla distanza. […] Tutto questo ci porta a sentire la mancanza l’uno dell’altra”.

La mancanza di Gemma Galgani del cuore di Nicola si fa sempre più grande ora che il programma è terminato e gli risulta più complicato poterla vedere durante la settimana. Entrambi però, hanno spiegato di continuare a sentirsi regolarmente tra chiamate, videochiamate e incontri privati lontano dalle telecamere e dagli occhi indiscreti dei fan.

Ex cavaliere vuole vederla

Nicola sembra aver le idee sempre più chiare, confessando la voglia di portare da dama in vacanza a Santorini. L’ex cavaliere spiega così: “Sono parecchi mesi che sono fermo per il mio lavoro e, a causa di questo, non sono riuscito come desideravo, a portare Gemma a Santorini, viaggio che abbiamo dovuto almeno per il momento rimandare”.

Vivarelli non riesce più a resistere al passare dei giorni da non condividere con la dama tanto da sottolineare la mancanza che prova quando lei è lontana. Le sue parole hanno concluso con: “Mi manca la sua presenza fisica. Mi piacerebbe condividere con lei tutto questo. Sono sicuro che in questa semplicità si troverebbe a proprio agio”.

Sembrerebbe che la conoscenza tra Nicola e Gemma fuori da Uomini e Donne stia procedendo sempre meglio, creando così un’intera che potrebbe portare a una vera e storia d’amore.