Non dirlo al mio capo 2, le new entry – Chi sono?

Non dirlo al mio capo 2 si prepara per tornare in replica con la seconda stagione. Avremo modo di rivedere tutti i volti conosciuti nel primo capitolo e di apprezzare anche l’ingresso di alcune particolari new entry. Quali personaggi nuovi ci saranno?

Il cast di Non dirlo al mio capo 2 potrà contare su alcuni volti noti del panorama televisivo italiano e anche di una vecchia conoscenza dei fan de Il Segreto. Si tratta di uno degli attori più amati della soap iberica, nonchè storico membro della cittadina di Puente Viejo.

Non dirlo al mio capo 2, le new entry

Dopo essere apparsa nel finale della prima stagione, Nina Valentini (Sara Zanier) è pronta per mettere a ferro e fuoco la relazione fra i due protagonisti. Come sappiamo si tratta della moglie di Enrico (Lino Guanciale) e per questo farà di tutto per allontanarlo da Lisa (Vanessa Incontrada). Pur amandolo, quest’ultima sceglierà invece di intraprendere una relazione con un altro avvocato, l’italo-spagnolo Diego Venturi (Iago Garcia). Le cose fra loro si faranno così serie che lui le proporrà di seguirlo a Barcellona, figli al seguito. Anche Mia (Ludovica Coscione) dovrà vedersela con una nuova arrivata: si tratta di Aurora (Beatrice Vendramin), la sorellastra di sua madre. La ragazza creerà scompiglio nel suo rapporto con Romeo, riuscendo a metterlo sempre più in crisi.

Fra le new entry di Non dirlo al mio capo 2 troveremo inoltre Giorgio Scontenti (Alessio Di Clemente): si tratta di un investigatore privato che Nina assolderà per fare delle ricerche su Lisa. Purtroppo dovrà pagare cara la sua decisione, visto che l’uomo è un vero e proprio losco figuro senza scrupoli. Avremo anche modo di conoscere Cassandra (Aurora Ruffino) e Massimo (Gianmarco Saurino): sono due giovani avvocati che entreranno in contrasto per ottenere il ruolo di associati dello studio Vinci. I due però finiranno solo per innamorarsi l’uno dell’altra.