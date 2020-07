Non dirlo al mio capo 2 – Anticipazioni e trama – Cast e personaggi

Non dirlo al mio capo 2 ritorna in replica la prossima domenica, 19 luglio 2020, sempre sul piccolo schermo di Rai 1. Rivedremo ancora una volta i nostri protagonisti, Lino Guanciale (Enrico) e Vanessa Incontrada (Lisa). Riprenderemo la trama dal finale precedente, quando abbiamo lasciato l’ex assistente dell’avvocato con il nuovo ruolo di socia.

Le anticipazioni di Non dirlo al mio capo 2 ci svelano che Enrico non vede l’ora di sbarazzarsene. Spera che non superi l’esame e riprendersi le quote dello studio legale. Tra l’altro non è ancora riuscito a perdonarla per avergli mentito sul fatto di essere una mamma.

Non dirlo al mio capo 2 – Anticipazioni e trama

In questa seconda stagione, i due protagonisti vivranno ancora dei forti contrasti. L’amore e l’attrazione che li ha uniti e divisi nei precedenti episodi non faranno altro che aumentare sempre di più. Intanto, Mia (Ludovica Coscione) inizia a provare una forte insofferenza per la ziastra coetanea, per via del fascino che riscuote agli occhi di Romeo (Saul Nanni). Anche Perla (Chiara Francini) dovrà fare i conti con nuovi problemi con il marito Rocco. Sembra che l’uomo abbia messo in atto una truffa e che si sia dato alla macchia. Per Lisa invece ci sarà un’amara scoperta con cui fare i conti: Nina (Sara Zanier), la moglie di Enrico, lavorerà a stretto contatto con lei.

Non dirlo al mio capo 2 – Cast e personaggi

Come abbiamo visto, il cast di Non dirlo al mio capo 2 ci mostrerà le evoluzioni di tutti i personaggi principali che abbiamo conosciuto in precedenza. E mentre alcune new entry entreranno a far parte del team di attori, altri artisti che abbiamo incontrato nella prima stagione di Non dirlo al mio capo saranno invece assenti. Fra questi Marta (Giorgia Surina), l’avvocato da sempre innamorato di Enrico e che ha dato parecchio filo da torcere a Lisa. Non ci saranno più nemmemno Fabrizio Del Corso (Andrea Bosca), con cui la protagonista ha avuto una breve relazione, nè Jacopo (Federico Riccardo Rossi), il praticante innamorato da sempre di Claudia (Gloria Radulescu), la segretaria dellos tudio.