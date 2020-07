Ora o mai più – La replica dal 12 luglio – Cantanti

Ora o mai più ritorna in replica nel primo pomeriggio di Rai 1, a partire dal 12 luglio 2020. Il programma guidato da Amadeus vedrà in gara diversi cantanti, delle meteore che in un modo o nell’altro vogliono rimettersi in gioco. Al loro fianco un team di maestri/giudici pronti a supportarli e regalare loro delle critiche costruttive.

Ora o mai più ritornerà a partire dalle 15:30 e ci accompagnerà per quattro domeniche consecutive. Saranno invece otto gli artisti a sfidarsi nelle prove di canto, forti dei successi ottenuti in passato. Scopriamo i loro nomi e quelli della giuria.

Ora o mai più – I cantanti in gara

Sarà l’edizione di due anni fa di Ora o mai più a ritornare sul piccolo schermo dell’emittente pubblica. Ritroveremo così Marco Armani, che nell’85 ha ottenuto un forte successo con il brano Tu dimmi un cuore ce l’hai: il cantante ha conquistato la semifinale nel programma La notte vola nel 2011, anche se negli anni Ottanta aveva già ottenuto l’ingrezzo a Sanremo con la canzone È la vita. Il nome di Alessandro Canino sarà sempre associato alla sua hit più famosa, Brutta. Un brano che ha presentato a Sanremo ’92 sotto la guida di Pippo Baudo e che gli ha permesso di vincere il Telegatto come Rivelazione Musicale dell’Anno. Al loro fianco troveremo anche Massimo Di Cataldo, che interpreterà di nuovo la canzone Se adesso te ne vai presentata all’Ariston nel ’96.

I Jalisse non hanno bisogno di presentazioni: sono stati al centro di una forte polemica per via della loro Fiumi di parole, con cui hanno vinto Sanremo ’97. Nata con il nome di Annalisa Panetta, Lisa si è distinta a Sanremo ’98 con la sua Sempre, una canzone scritta da Guido Morra e Maurizio Fabrizio, con cui si è classificata seconda nei Giovani e terza nei Campioni. Fra i cantanti di Ora o mai più troveremo anche Donatella Milani, forte della sua Su di noi scritta con Pupo e Paolo Barabani. Ci saranno inoltre Valeria Rossi con Tre Parole e Stefano Sani con la sua Lisa, con cui ha partecipato all’edizione ’82 di Sanremo.

Ora o mai più – I giudici

Come abbiamo visto gli artisti non verranno lasciati soli nel loro ritorno sul palco. Ognuno dei concorrenti potrà ottenere il supporto di un Maestro della musica italiana e ottenere preziosi consigli. In ogni puntata sarà previsto un duetto fra insegnanti e allievi. Sotto la guida dell’orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis, i giudici interpreteranno vari brani storici e poi diranno il loro verdetto sui concorrenti. Fra i Maestri troveremo Marcella Bella, Orietta Berti, Red Canzian, Marco Masini, Patty Pravo, Fausto Leali, Loredana Bertè e Michele Zarrillo.