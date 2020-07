Oroscopo Branko – domani lunedì 13 luglio 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

Se siete curiosi di scoprire come inizierà la settimana per i segni zodiacali, vi proponiamo alcune anticipazioni tratte dall’oroscopo di Branko per domani lunedì 13 luglio 2020. Quali segni saranno più fortunati e quali dovranno fare i conti con piccoli contrattempi? Ecco, di seguito, un breve estratto per sapere come andrà!

Oroscopo Branko domani lunedì 13 luglio 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarebbe il caso che l’Ariete e il Cancro ritagliassero dello spazio per un piccolo controllo medico, il Toro può dedicarsi finalmente a grandi progetti. I Gemelli sportivi potranno contare sul sostegno delle stelle per ottenere soddisfazioni importanti.

Previsioni Branko domani lunedì 13 luglio 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Record straordinari per i Leone impegnati ad affrontare gare sportive, la Vergine invece deve essere più riflessiva e fare bene i suoi calcoli. Migliorie da fare in casa aspettano la Bilancia per questo lunedì, mentre lo Scorpione sarà travolto dalla passione.

Oroscopo domani lunedì 13 luglio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Domani il Sagittario avrà un’idea vincente, mentre la Luna amplificherà le emozioni al Capricorno. Ci sono notizie all’orizzonte per l’Acquario, i Pesci invece devono provare a essere meno prepotenti nei rapporti.

Se volete saperne di più ecco le previsioni, più nel dettaglio, tratte dall’oroscopo di Branko per domani, dedicate ai primi 4 segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, ai 4 segni centrali Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione e infine agli ultimi 4 segni dello zodiaco Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.