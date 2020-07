Oroscopo Branko – domani lunedì 13 luglio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 13 luglio 2020. Siamo alle porte di una nuova settimana di luglio. Come partirà la settimana per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Per scoprirlo, leggete il seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 13 luglio 2020: Leone

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani avrai molta forza. Nelle prossime giornate nati in Leone sportivi che sono impegnati in alcune gare potranno ottenere enormi soddisfazioni.

Previsioni Branko domani lunedì 13 luglio 2020: Vergine

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domani dovrai fare bene i tuoi calcoli. Se ti troverai nel mezzo di una situazione particolare, anche se la voglia di rischiare sarà tanta, non converrà fare mosse false!

Oroscopo domani lunedì 13 luglio 2020: Bilancia

La tua settimana partirà con alcune spese riguardanti la casa. Ci sono migliorie da fare, piccoli cambiamenti di cui occuparsi. Anche se sei ancora piuttosto titubante, si riveleranno delle piccole uscite necessarie e utili.

Oroscopo domani lunedì 13 luglio 2020: Scorpione

Questo lunedì avrai la Luna, Venere e Marte a favore: la settimana comincerà alla grande, soprattutto per quel che riguarda l’amore! Nelle prossime ore la passione ti travolgerà, qualcuno potrebbe perdere addirittura la testa.