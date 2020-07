Ci sono persone che si preoccupano per tutto e altre che invece non si fanno toccare da niente. Secondo quello che pensa l’oroscopo, chi sono gli uomini più menefreghisti? Ecco la classifica.

1. L’uomo Acquario

Chi sono gli uomini più menefreghisti secondo l’oroscopo? Al primo posto della classifica c’è quello dell’Acquario. L’uomo del segno dell’Acquario è davvero il menefreghista dello Zodiaco, incurante di tutto, cose o persone. Per niente preoccupato di cosa si pensi di lui, l’uomo Acquario va dritto per la sua strada senza curarsi degli altri ma concentrato esclusivamente sui propri interessi.

2. L’uomo Capricorno

Chi sono gli uomini più menefreghisti secondo l’oroscopo? Al secondo posto della classifica c’è quello del segno zodiacale del Capricorno. Ci sono persone che ne fanno una malattia di piacere agli altri, che non sopportano di essere criticati o si infastidiscono per parole a loro rivolte. Ebbene l’uomo Capricorno è la negazione di tutto questo. All’uomo del segno del Capricorno non importa minimamente del pensiero altrui, è capace quasi di diventare sordo, cosa che fa irritare molto chi gli è vicino.

3. L’uomo Ariete

Chi sono gli uomini più menefreghisti secondo l’oroscopo? Al terzo posto della classifica c’è quello dell’Ariete. Gli uomini del segno zodiacale dell’Ariete sono totalmente assenti del tratto dell’empatia per cui degli altri, delle situazioni, non gli importa proprio niente. Gli uomini Ariete non sviluppano mai eccessive preoccupazioni per cose o eventi né tanto meno per le persone. Sono infatti anche abbastanza insensibili su questo punto di vista.

4. L’uomo Toro

Tra gli uomini più menefreghisti secondo l’oroscopo il quarto in classifica è quello del Toro. L’uomo Toro è un tipo placido esclusivamente concentrato sui suoi tempi, che sono anche molto comodi. L’uomo Toro si muove con lentezza, si prende il suo tempo, non gli importa che ci siano orari o tempistiche da rispettare, lui fa il suo comodo.

5. L’uomo Gemelli

Tra gli uomini più menefreghisti secondo l’oroscopo il quinto in classifica è quello del segno zodiacale dei Gemelli. L’uomo Gemelli è un altro che pensa prima al suo interesse per cui, quando ha un appuntamento, arriverà quando arriverà, non gli importa dei ritardi. L’uomo dei Gemelli non si cura di cosa pensano gli altri, mette sempre in primo piano i suoi interessi, cercando però un minimo di essere falsamente affabile. Non si sa mai abbia bisogno di qualcuno a cui chiedere un favore.

6. L’uomo Sagittario

Chiude la classifica al sesto e ultimo posto degli uomini più menefreghisti secondo l’oroscopo il nato del segno zodiacale del Sagittario. Gli uomini del segno del Sagittario non si fanno mai troppi problemi nei confronti della vita. Sono sempre pronti a cogliere il buono che ogni situazione ha da offrire, anche quelle più difficili o delicate. L’uomo del segno del Sagittario è abbastanza menefreghista e questo lo aiuta ad affrontare meglio la vita. Certamente però non sottovaluta le questioni serie, dove bisogna mettere attenzione, come quelle inerenti il mondo degli affari e della casa.