Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 13 luglio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 13 luglio 2020. Sta per cominciare un’altra settimana estiva: quali novità riserveranno gli astri a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci questo lunedì? Smania di fare per il Sagittario, mentre il Capricorno è piuttosto bloccato. Nervosismo alle stelle per l‘Acquario, i Pesci, invece, possono cominciare a risalire la china. Di seguito, più nel dettaglio, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato agli ultimi 4 segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 13 luglio 2020: Sagittario

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai smanioso di fare, forse anche nervoso e un po’ affaticato, ma con molte idee in testa. Questa è l’unica cosa importante, perché adesso bisogna avere degli obiettivi da realizzare, un progetto da coltivare. Se non hai progetti, se manca la curiosità di cominciare qualcosa di nuovo, allora rischi di stare davvero male! A maggior ragione, considerando il fatto che l’amore continua a procurarti delle perplessità.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 13 luglio 2020: Capricorno

Giugno e luglio sono due mesi un po’ fermi. In questo periodo potresti essere un po’ sconfortato, perché ti mancano idee valide per il futuro. Le novità arriveranno, cerca di avere fede! Questa parte centrale del 2020 ti obbliga all’attesa, a maggiore riflessione, ma in autunno le acque si smuoveranno. Molto probabilmente ci sarà una conferma importante. Con Giove e Saturno nel tuo segno, poi, la forza non mancherà. In amore stringi i denti e cerca di non mollare, soprattutto se stai frequentando una persona che ti piace.

Oroscopo domani lunedì 13 luglio 2020: Acquario

Domani avrai energia a sufficienza, soprattutto se ci sarà qualcosa da discutere o da chiarire. In realtà, in questi giorni ti senti piuttosto nervoso. Qualcuno potrebbe voler mandare all’aria tutti gli impegni, le responsabilità più faticose. Gli Acquario più giovani potrebbero decidere di trasferirsi altrove, mentre quelli un po’ più adulti desiderano cambiare vita. Orma è dalla scorsa primavera che mancano le certezze. Se non vedi prospettive future per quanto riguarda il lavoro, forse dovresti usare più immaginazione.

Oroscopo domani lunedì 13 luglio 2020: Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata buona per recuperare. Se stai vivendo ancora dei problemi, tieni duro, perché luglio sarà l’ultimo mese di grande tensione di questo 2020. Non vuol dire che tutte le difficoltà si dissolveranno magicamente. Per esempio, se stai vivendo alcuni conflitti interiori in amore, perché non ami più il partner o ti sei invaghito di qualcun altro, dovrai affrontare la situazione con molta calma. In questi giorni occorre essere prudenti, nei rapporti, soprattutto in famiglia. Sul lavoro dovrai avere ancora un po’ di pazienza, ma in autunno potrebbero arrivare nuove opportunità.