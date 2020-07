Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 13 al 19 luglio 2020 – Previsioni per tutti i segni

Eccoci tornati, puntuali come ogni domenica, per scoprire l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 13 al 19 luglio 2020. Ci troviamo davanti a una nuova settimana estiva: come la trascorreranno i segni zodiacali? Per chi vuole scoprirlo, ecco le previsioni astrologiche per la prossima settimana, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana dovrai usare molta cautela, soprattutto per quel che riguarda l’amore. Cerca di tenere il nervosismo sotto controllo. I single faranno fatica a incontrare una persona interessante.

Toro

È una settimana che promette bene, specialmente sul fronte amoroso. I single potrebbero avere una bella opportunità! Se stai affrontando dei problemi di carattere legale, nei prossimi giorni potresti trovare la soluzione.

Gemelli

I single potranno fare incontri stimolanti durante il fine settimana, mentre le coppie ritroveranno una bella armonia venerdì. Il lavoro ti assorbe molte energie: cerca di gestirlo con più tranquillità!

Cancro

Complice Mercurio, questa settimana avrai fascino da vendere. Le stelle promettono successi in amore. Sul fronte lavorativo dovrai avere molta prudenza, in particolar modo lunedì e martedì.

Leone

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox nei prossimi giorni il lavoro ti metterà di fronte a una scelta importante o a un cambiamento da mettere in atto. In amore dovrai fare attenzione a non discutere, soprattutto a inizio settimana.

Vergine

Occhio a giovedì e venerdì, perché Venere in aspetto contrario potrebbe provocare qualche contrasto in amore. Il lavoro ti prenderà molto tempo ed energia. I single non dovrebbero sottovalutare un’amicizia, perché potrebbe rivelarsi qualcosa di più…

Bilancia

Chi sta aspettando delle notizie sul lavoro, dovrà armarsi di pazienza: possibili ritardi in vista. Se ci sono chiarimenti da affrontare, evita la giornata di domenica, perché potrebbe finire in un litigio! In amore dovresti metterci più convinzione.

Scorpione

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana ti regalerà belle gratificazioni lavorative, merito di Giove e Saturno. In amore la ruota comincia a girare: fai attenzione soltanto alle giornate di martedì e mercoledì! Chi sta frequentando un Ariete o un Leone dovrà usare cautela.

Sagittario

In ambito lavorativo potresti ricevere un’offerta che ti porterà a cambiare qualcosa. In amore c’è da essere molto prudenti venerdì prossimo, soprattutto se sei in coppia. I Sagittario single non sono del tutti sicuri di volersi impegnare in una relazione.

Capricorno

Come raccomanda il famoso astrologo di Rai2 dovresti gestire con più attenzione le tue finanze. Sul lavoro hai bisogno di dedicarti a nuovi progetti. In amore le cose vanno molto bene, ma dovrai usare ancora un po’ di cautela durante il fine settimana, perché potresti imbatterti in alcune contrasti famigliari.

Acquario

Sul lavoro è tempo di cambiare, specie se c’è un progetto, un percorso che non va più avanti! In amore dovresti tenere a freno il nervosismo e assecondare di più ciò che provi nei confronti del partner. Venere è favorevole e ti sosterrà, soprattutto giovedì e venerdì.

Pesci

In amore stai recuperando, gradualmente, terreno, ma nei prossimi giorni potrebbe spuntare dei problemi legati al passato o di carattere finanziario a sciupare l’armonia della coppia. Sul fronte lavorativo avrai il sostegno di due giganti del calibro del Sole e di Mercurio per mandare avanti nuovi progetti, specialmente martedì.