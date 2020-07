Pamela Barretta sogna il matrimonio da favola che negli ultimi mesi pensava di realizzare insieme al suo ormai ex fidanzato Enzo Capo. La coppia ormai divisa a causa delle tantissime incomprensioni e mancanze di rispetto, ha lasciato la ex dama molto delusa e amareggiata.

La ex dama torna a parlare della sua vita al magazine di Uomini e Donne, spiegando quanto sia importante la sua famiglia, suo figlio ma soprattutto la voglia di innamorarsi ancora e di spostarsi. Il matrimonio per Pamela è sempre stato un passo importantissimo che sogna ormai da diversi anni ma che, sembra non trovare l’uomo giusto con cui realizzarlo.

La fine della storia con Enzo infatti, ha spento l’entusiasmo della ex dama che sognava un futuro con lui arrivando a pensare a un matrimonio e addirittura a un figlio tutto loro. Ora che la relazione è terminata, Pamela racconta al magazine di Uomini e Donne il suo umore e in particolare la voglia di convolare a nozze con il suo futuro uomo. Quali sono state le sue parole?

Pamela Barretta sogna il matrimonio

La ex dama torna a parlare di lei e della sua vita provata senza nessun filtro dentro al magazine del programma. Pamela racconta il suo dispiacere per non essersi mai sposata: “Si, è un sogno che ho sempre avuto e ho ancora. Mi piacerebbe tanto sposarmi in abito bianco anche per dare a mia madre la soddisfazione di vedere una delle sue figlie vestita da sposa; su sei figlie non ha mai avuto il piacere di vederne neanche una andare all’altare in bianco ed è una cosa che so per certo le farebbe piacere”.

Pamela spiega così il suo sogno ma anche quello di sua mamma che sarebbe felice vederla all’altare con l’uomo della sua vita. La rottura con Enzo Capo però, ha distrutto i sogni della ex dama che, vede il suo “obiettivo” nuovamente lontano.

Ex dama sogna l’abito bianco

Pamela Barretta confessa così quale abito le piacerebbe indossare durante il suo matrimonio: “Fino a qualche anno fa sognavo un abito da principessa, largo, lungo… ma adesso mi vedrei più con un abito a sirena”.

La ex dama di Uomini e Donne spera ancora di trovare l’amore della sua vita, convinta che un giorno non troppo lontano possa realizzare il suo sogno e il sogno di sua madre.