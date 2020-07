PES 2021 sarà un DLC della versione 2020 – ecco perchè

Gli appassionati di videogiochi calcistici, da diversi anni divisi tra Pro Evolution Soccer e FIFA hanno accolto questa notizia in maniera generalmente discordante: la Konami, casa produttrice della serie PES, anche a causa delle complicanze dovute al Covid-19 (probabilmente anche per preparare il futuro PES 2020 alle console di nuova generazione) ha deciso di non sviluppare una nuova edizione del proprio simulatore calcistico poco dopo il periodo estivo come di consueto, ma fornire una sorta di mega aggiornamento delle rose e kit per i possessori della versione 2020 sotto forma di DLC, ovvero contenuto scaricabile.

Niente edizione “nuova”

La casa giapponese non ha ancora diramato alcun comunicato in merito, ma recandosi nell’apposito store di Microsoft oppure direttamente dal sito ufficiale di Microsoft sarà possibile trovare un post che rende noto proprio questa scelta, in occasione dei 25 anni della saga calcistica: niente gioco “nuovo”, ma un grande DLC che contiene aggiornamenti rose, maglie e le modalità confermate come MyClub, Campionato Master e MatchDay.

Konami ha perso le license delle due squadre milanesi, Inter e Milan, che non saranno presenti nelle loro versioni ufficiali nell’edizione 2021. Confermata inoltre la presenza di Euro 2020 all’interno dello stesso DLC.

Prezzo e data d’uscita

La decisione, come detto, ha diviso le opinioni della fanbase: chi ha accolto positivamente la notizia, apprezzando la scelta di non far pagare (probabilmente, visto che la Konami non ha comunicato ancora niente in merito) a prezzo pieno il DLC ed evitando di commercializzare un prodotto in sostanza identico al predecessore, mentre chi ha visto questa mossa di marketing poco “furba” e magari controproducente sopratutto visto il duello con EA Sports con il suo FIFA che potrà usare la propria potenza economica per recuperare i fans che nel frattempo erano “ritornati” o passati a PES dalla scorsa estate.

Solo il tempo renderà nota la bontà di questa operazione commerciale.