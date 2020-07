Red Canzian – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Red Canzian rimarrà sempre il bassista dei Pooh, anche se la nota band italiana ha deciso di sciogliersi in via definitiva. Il coach di Ora o mai più sarà inoltre protagonista del primo live che si terrà in Italia in seguito al lockdown, tappa Treviso.

La musica è sempre stata importante per Red Canzian, soprattutto per superare questo momento così difficile per tutti. “Mi sento come il portiere di un Luna Park che riapre dopo la chiusura invernale“, ha detto a BellaCanzone, “vedo sorrisi accalcarsi ai cancelli e mi piace immaginare le grida festose di chi ha tanta voglia di tornare a sognare positivo. C’è bisogno di musica“.

Red Canzian – Età, moglie e figli

Red Canzian nasce a Quinto di Treviso il 30 novembre del ’51. Inizia a suonare la chitarra da giovane e a metà degli anni Sessanta partecipa ad alcuni concorsi nella sua regione. Poi entra a far parte del gruppo Prototipi come cantante. Alcuni anni dopo però la band si scioglie per via del servizio di leva, una chiamata a cui devono rispondere molti componenti. Nel ’73, il musicista viene ingaggiato come bassista dai Pooh per sostituire Riccardo Fogli. Il suo debutto avviene negli Stati Uniti, che gli vale l’ingresso ufficiale nella formazione artistica. In seguito gli vengono date le parti vocali dei brani Come si fa, Solo cari ricordi, Eleonora mia madre e altri. Nel ’77 produce e scrive alcuni brani per i Genova & Steffan, mentre negli anni Ottanta scrive Susanna e basta, Gatto di strada e altri successi.

Dal punto di vista sentimentale, Red Canzian si costruisce una nomea da vero latin lover. Ha una relazione di un anno con Marcella Bella nel ’73 e poi tre anni dopo con Patty Pravo. Nel ’76 lo troviamo invece al fianco di Loredana Bertè e poi con Mia Martini e Serena Grandi. Negli anni Ottanta sposa Delia Gualtiero e ha una figlia, Chiara (1989), ma i due si separano nel ’92. Il cantante si unisce quindi alla seconda moglie, Beatrice Niederwieser, già madre dell’artista Philipp Mersa (Phil Mers).