Ricetta tarallini: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo una ricetta super sfiziosa, i tarallini. Chi non ama i tarallini, ottimi per un aperitivo in compagnia, accompagnati da un drink o da un calice di vino. Ottimi sia per gli adulti che per i bambini. Noi oggi vi proponiamo la versione base, ma si posso personalizzare in moltissimi modi, ad esempio aggiungendo i finocchietti, le cipolle, il rosmarino, tutto ciò che vi passa per la testa.

Tarallini – Ingredienti

Con i seguenti ingredienti vi verranno circa 60 tarallini, ma potete farne anche meno e di dimensioni maggiori.

Farina 00 550 g

Vino bianco secco 200 g

Olio extravergine d’oliva 120 g

Sale fino 10 g

Tarallini – Preparazione

Per preparare i taralli cominciate impastando gli ingredienti in una ciotola o, se preferite, nella planetaria munita di gancio. Versate all’interno la farina, il sale e l’olio e date una breve mescolata fino ad ottenere un composto bricioloso.

Ora aggiungete il vino, amalgamate il tutto e trasferite il composto sulla spianatoia lavorandolo a mano per una decina di minuti.

Trascorso questo tempo, staccate dei pezzettini di impasto e modellateli con i polpastrelli per formare un bigolo spesso 1 cm e lungo circa 12 cm. Quindi congiungete le punte ripiegando un’estremità sull’altra in modo da ottenere una sorta di ciambellina. Nel frattempo mettete a bollire una pentola piena d’acqua.

Man mano che li modellate, sistemate i taralli su un vassoio con carta forno. Quando avrete formato tutti i taralli immergete pochi pezzi alla volta nell’acqua bollente aiutandovi con una schiumarola. Non appena saliranno a galla saranno pronti per essere scolati su un vassoio foderato con un canovaccio pulito; proseguite con la cottura di tutti gli altri.

Trasferite le ciambelline su una leccarda con carta forno e cuocete in forno statico preriscaldato a 190° per circa 40 minuti. Ecco pronti i vostri taralli.

Tarallini – Consigli utili

I tarallini si conservano per qualche giorno se tenuti ben chiusi in un sacchetto.

Aromatizzate i vostri taralli con le spezie che preferite: pepe nero, semi di finocchietto o al peperoncino. Anche origano e rosmarino se invece preferite le erbe aromatiche.