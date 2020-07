Ricetta tatin con pomodorini e feta: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi andremo a vedere insieme come si prepara la tatin con pomodori e feta.

La ricetta prevede lo stesso procedimento della tarte tatin classica: si parte dalla preparazione della pasta brisè che servirà poi per ricoprire la farcitura a base di pomodorini.

Tatin con pomodorini e feta – Ingredienti

Ingredienti per la pasta brisé:

Burro 100 g

Farina 00 200 g

Acqua ghiacciata 70 ml

Per il ripieno:

Pomodorini ciliegino 450 g

Feta 50 g

Pane raffermo mollica 30 g

Timo 4 rametti

Olio extravergine d’oliva 4 cucchiai

Aceto balsamico 3 cucchiai

Zucchero grezzo di canna 2 cucchiai

Origano secco 1 cucchiaio

Aglio 1 spicchio

Pepe nero q.b.

Sale fino q.b.

Tatin con pomodorini e feta – Preparazione

Per realizzare la tatin con pomodori e feta iniziate a preparare la pasta brisé. Ponete in un mixer la farina setacciata e il burro a pezzetti, frullate il tutto fino ad ottenere un composto dall’aspetto sabbioso. Disponete il composto ottenuto in una ciotola ed impastate il tutto velocemente aggiungendo poco alla volta l’acqua fredda fino ad ottenere un impasto compatto, sodo ed abbastanza elastico, trasferite il composto su una spianatoia per formare un panetto.

Avvolgete il panetto di pasta brisè in un foglio di pellicola da cucina e lasciatela riposare in frigo per almeno 40 minuti. Intanto occupatevi del ripieno: staccate i pomodorini dai gambi e sciacquateli sotto l’acqua fresca corrente. Tagliate i pomodori a metà e spremeteli per eliminare i semi e il succo. Passare il succo al setaccio per trattenere i semi, conservatela da parte, servirà per la cottura dei pomodorini.

Prendete una padella del diametro di 24 cm adatta anche alla cottura in forno, tritate finemente l’aglio e fatelo appassire in padella con 3-4 cucchiai di olio, aggiungete il timo e fate soffriggere per un paio di minuti a fuoco molto basso.

Disponete i pomodorini nella padella con la parte tagliata rivolta verso l’alto, uno vicino all’altro in modo da coprire tutta la superficie della padella, con un disegno a cerchi concentrici. Condite i pomodori avendo cura di distribuire i condimenti su ciascun pomodorino: mettete quindi un pizzico di sale, lo zucchero di canna, l’aceto balsamico, il pepe e origano, unite poi il succo di pomodoro tenuto da parte e fate cuocere a fuoco basso per 15-20 minuti. Scuotete di tanto in tanto la padella avendo cura di non rovesciare i pomodorini.

Tagliate la feta a tocchetti e la mollica di pane in pezzi e sbriciolatela con le mani. Spegnete il fuoco e cospargete i pomodorini con le briciole di pane e con la feta. Riprendete la pasta brisè, stendetela con un mattarello in una sfoglia grande a sufficienza per ricoprire la superficie della padella e adagiatela sulla padella, coprendo interamente i pomodori.

Formare un bordino pressando con le dita a lati dell’impasto. Cuocete la tatin pomodori e feta in forno statico preriscaldato a 180° per circa 30 minuti. Terminata la cottura, lasciate intiepidire la tatin per circa 10 minuti e rovesciatela su un piatto di portata. La vostra tatin è pronta per essere portata in tavola.

Tatin con pomodorini e feta – Consigli utili

Conservate la tatin di pomodori e feta in frigorifero in un contenitore con la pellicola e scaldatela qualche minuto in forno prima di servirla.

Al posto della feta potete utilizzare anche i pezzetti di ricotta salata.