Stefano Sani è ritornato di recente in sala d’incisione per ultimare il suo ultimo lavoro: la canzone Domani è un inno di speranza e il ricavato delle vendite andrà devoluto dalla Protezione Civile. Un progetto che segue a ruota il singolo Liberi di vivere, presentato come inedito durante la sua partecipazione a Ora o mai più.

Stefano Sani è riuscito ad ottenere una buona popolarità grazie al brano Lisa, con cui ha fatto innamorare milioni di ragazzine. L’artista tra l’altro è riuscito a vincere la categoria Nuove Proposte e a vendere un numero importante di dischi, che gli ha permesso di ricevere persino il Telegatto.

Stefano Sani – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Stefano Sani nasce a Montevarchi il 23 febbraio del ’61 e vent’anni dopo debutta al Festival di Castrocaro con la canzone Un’altra atmosfera, scritta per lui da Zucchero Fornaciari. L’anno dopo partecipa a Sanremo con Lisa, ancora unavolta scritto da Zucchero. Poi presenta Quando lei ritornerà, il suo secondo 45 giri e nell’83 ritorna a Sanremo con Complimenti, conquistando il settimo posto nella categoria Big. L’anno dopo pubblica Notte amarena e il 45 giri Strano sentimento, mentre negli anni Novanta amplia lo sguardo verso il teatro e recita ne La Mandragola di Machiavelli, nei panni di Callimaco. Nel frattempo abbandona il piccolo schermo e continua a dedicarsi a live e tournée, per poi ritornare grazie al programma di Amadeus al fianco della coach Marcella Bella.

“Il lavoro che faccio ora è proprio extra-artistico“, ha dichiarato a Blogo in occasione del suo ritorno, “La mia famiglia ha un’importante azienda di piante,a livello nazionale, è molto conosciuta nel settore della distribuzione. Io mi occupo sia della formazione del personale, sia del layout del negozio, e poi disegno vasi, composizioni, linee per le festività. E’ un lavoro che mi soddisfa molto. L’ho fatto perchè nel momento in cui il successo non c’è stato più ho dovuto reinventarmi, a un certo punto ho preferito non accettare più situazioni che non mi gratificavano“. Non sappiamo invece se Stefano Sani abbia una moglie oppure dei figli.