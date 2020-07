Udinese – Sampdoria – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Avrà inizio alle ore 19.30 la sfida che metterà contro Udinese e Sampdoria in un incontro valevole per la 32esima giornata di campionato di Serie A. Ad arbitrare l’incontro sarà Valeri.

Stato di forma

Non è stato un campionato particolarmente esaltante per nessuna delle due squadre: l’Udinese ha trovato un po’ di tranquillità solo con gli ultimi risultati positivi che l’hanno portata a distanza più che discreta dalla “zona rossa” in una stagione piuttosto altalenante. I friulani sono attualmente 14esimi a 35 punti.

3 punti in meno ne ha la Sampdoria, che come unico obiettivo stagionale ha la permanenza in Serie A al netto di un andamento mai particolarmente tranquillo. I doriani sono 16esimi, a 5 dai rivali cittadini del Genoa, che è attualmente in zona retrocessione.

Udinese – Sampdoria – Probabili formazioni

Dubbi in mediana per l’Udinese che oltre al lungodegente Mandragora, potrebbe non riuscire a schierare neanche Jajalo per infortunio. Meno dubbi sulla trequarti dove agiranno Fofana e De Paul, alle spalle di Okaka e Lasagna.

Per la Samp dovrebbe ritornare a guidare l’attacco Quagliarella che dovrebbe agire da unica punta con il supporto di Ramirez.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Ekdal, Linetty, Jankto; Ramirez; Quagliarella.

Udinese – Sampdoria – Pronostico

Probabile una gara attendista, almeno all’inizio e conservativa, vista la posizione in classifica delle due formazioni, che difficilmente si sbilanceranno. Situazione che potrebbe portare ad una fase di stallo. Ecco perché consigliamo l’X finale.

Udinese – Sampdoria – Dove vederla in tv e streaming

La partita verrà trasmessa da Sky sul canale satellitare Sky Sport (numero 254 del satellite, numero 485 del digitale terrestre), canali che sarà possibile vedere anche attraverso l’app SkyGo, disponibile per ogni dispositivo come smartphone, tablet, smart tv, tv box e simili. C’è anche la possibilità di assistere al match con NowTv.