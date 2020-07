Valeria Rossi – Tutto su di lei – Età, marito e figlio

Valeria Rossi continua a cavalcare lasua carriera musicale: a distanza di tanti anni dalla sua Tre parole, l’artista si è unita alle Las Ketchup per una nuova hit estiva. Grisbì Summer Mania è stata creata tra l’altro per lanciare la nuova Limited Edition di Grisbì, gusto pistacchio.

I fan però avranno modo di rivedere Valeria Rossi in tv grazie alle repliche della prima edizione di Ora o mai più: la cantante in gara interpreterà di nuovo la sua hit più famosa e spiegherà come mai ha scelto di tenersi lontana dalla musica per diverso tempo.

Valeria Rossi – Età, marito e figlio

Valeria Rossi nasce a Tripoli il 7 marzo del ’69, ma fin da piccola crescerà a Mentana, in provincia di Roma. Il suo esordio nel mondo della musica avviene nel 2001 con Tre parole, un singolo scritto con Francesco Cabras e Liliana Richter. Dopo essere stato scartato a Sanremo, il brano verrà pubblicato quello stesso anno e riceverà un grande successo a livello di vendite. Pochi mesi dopo, la cantante pubblica Ricordatevi dei fiori, in seguito a Tutto fa l’amore. Nel 2003 ritorna con Luna di lana al Festivalbar, canzone che anticiperà l’album Osservi l’aria. La ritroviamo poi dieci anni più tardi come interprete, anche se non smetterà mai i panni di autrice. Scriverà infatti Hai vent’anni per Mietta e poi scriverà per Jessica Brando la canzone Dove non ci sono ore per Sanremo.

La sua hit permetterà inoltre a Valeria Rossi di incontrare il marito. “Si laureava in musicologia con una tesi proprio su questa canzone e quindi mi contattò per parlarmene e per avere consigli e pareri. E ci siamo innamorati“, ha detto ad All Music Italia. Sposata con il produttore Pietro Foresti, la cantante ha dato alla luce un figlio, Miro. La nascita del bambino l’ha spinta inoltre a lanciarsi nel mondo dell’editoria per i piccoli: “Quando è nato mio figlio mi sono sentita completamente presa in un nuovo mondo“, ha detto a Radio Rock, “La necessità di farlo mangiare in modo sano e variegato mi ha dato l’ispirazione per scrivere libri di ricette per bambini, accompagnati da facili canzoncine che spiegano le diverse ricette“.