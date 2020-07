Ascoli – Empoli – Probabili formazioni, pronostico, dove vederla in tv e streaming

Obiettivi diversi per le due squadre impiegate oggi, ma partita probabilmente equilibrata, quella che andrà in scena alle ore 21.00 di lunedì 13 luglio e che vedrà Ascoli ed Empoli fronteggiarsi per una gara valida per il campionato di Serie B 2019/20.

Stato delle squadre

Ascoli che sta facendo il possibile per tirarsi fuori dalla zona “calda”, essendo reduce da un pareggio e due vittorie: attualmente il club marchigiano è a quota 39 punti, ancora in zona playout, anche se la distanza “sicura” dista un solo punto.

L’Empoli a quota 48 punti, in piena zona spareggi promozione, anche se vorrà in ogni caso tentare di arrivare più in alto possibile per ambire ad un accoppiamento più “morbido” nei playoff. In definitiva è un ottimo momento per entrambe le formazioni.

Ascoli – Empoli – Le probabili formazioni

ASCOLI (3-4-1-2): Leali; Ferigra, Brosco, Ranieri; Padoin, Cavion, Petrucci, Sernicola; Morosini; Trotta, Ninkovic.

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Zurkowski, Ricci, Henderson; Ciciretti, Mancuso, Bajrami.

Ascoli – Empoli – Dove vederla in tv e in streaming

La partita potrà essere seguita tramite DAZN per tutti gli abbonati, sia attraverso personal computer, collegandosi al sito ufficiale, sia attraverso l’app, disponibile per ogni dispositivo conosciuto, sia Android che iOs.