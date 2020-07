Calciomercato Juventus – Mentre l’area tecnica bianconera è impegnata nelle prime trattative di calciomercato da intavolare in vista della ripresa, il prossimo 1 Settembre, la dirigenza juventina vede un cambio in un ruolo chiave legato agli aspetti economici e finanziari del club. La Juventus ha infatti comunicato oggi ufficialmente un avvicendamento nel ruolo di Chief Financial Officer, e sarebbe a dire il direttore dell’area finanziaria. Un cambio non da poco per una società quotata in borsa: non è un caso che all’interno del comunicato ci sia un riferimento esplicito al fatto che chi ha ricoperto il ruolo fino a ieri non sia in possesso di azioni ordinarie della società.

Calciomercato Juventus – Cambio nella dirigenza bianconera, ecco chi arriva

Sarà quindi Stefano Bertola a prendere il posto di Marco Re nel ruolo di Chief Financial Officer della Juventus. Nel comunicato pubblicato sul sito web dalla società bianconera, si legge che il nuovo dirigente avrà anche il ruolo di l’incarico è stato affidato a Stefano Bertola, che subentra così a Marco Re come direttore dell’area finanziaria, almeno pro-tempore. Lo stesso Bertola sarà anche Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Dil seguito il testo del comunicato del club:

“Juventus Football Club S.p.A. comunica che il rapporto professionale con il Dott. Marco Re, Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è cessato nella giornata di ieri. Contestualmente, Juventus Football Club S.p.A. annuncia che ha nominato Chief Financial Officer, pro tempore, il Dott. Stefano Bertola, dirigente della società, in ragione della sua pluriennale esperienza in ambito finance.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha nominato Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell’art. 154-bis del TUF e previo parere favorevole del Collegio Sindacale, lo stesso Dott. Stefano Bertola, sussistendo i requisiti previsti dallo Statuto per la carica.

Infine, in conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si informa che il Dott. Marco Re non risulta essere titolare di azioni ordinarie di Juventus Football Club S.p.A“.