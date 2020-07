Calciomercato Roma – La Juventus punta un’attaccante giallorosso, PSG forte sul centrocampista italiano

Calciomercato Roma – In attesa della partita dell’Inter per chiudere la giornata di campionato, in casa Roma è tempo di mercato, si parla molto delle trattative in uscita per cercare di ridurre il debito societario.

Come noi avevamo precedentemente anticipato Under, Kluivert e Pau Lopez sono sul mercato, con le cessioni di questi giocatori si proverà a trattenere in rosa Zaniolo, che potrebbe essere uno dei sacrificati per portare molti soldi cash, nelle casse di Pallotta. Non solo loro nelle ultime ore la Juventus ha intensificato il pressing sul principale attaccante di Fonseca, Edin Dzeko, mentre il PSG ha messo gli occhi sul centrocampista italiano Lorenzo Pellegrini.

Calciomercato Roma – Le ultime su Dzeko

Edin è sicuramente sul mercato, insostenibile il suo ingaggio per le casse del club e di conseguenza il suo addio non è più un mistero. Sul giocatore c’è sempre l’Inter di Conte, che vorrebbe portare a Milano il bosniaco per avere un vice Lukaku all’altezza dei titolari.

Nelle ultime ore sul giocatore si è inserita in maniera prepotente anche la Juventus, il giocatore piace molto sia a Sarri che a Paratici. Per questo motivo proveranno a portare Dzeko in bianconero, proponendo ai giallorossi uno scambio interessante. Vedremo il bosniaco dove giocherà il prossimo anno, sicuramente ha già le valige pronte per partire da Roma verso una direzione ancora sconosciuta.

Calciomercato Roma – Il PSG è su Pellegrini

Il ds Leonardo nelle ultime ore ha messo nel mirino il centrocampista italiano Lorenzo Pellegrini, che in questo campionato ha confermato quanto di buono ha fatto vedere nello scorso anno. Per questi motivi il PSG sta cercando di portarlo a Parigi.

Il giocatore ha una clausola di 30 milioni di euro che scade il 31 luglio, e la squadra francese vorrebbe chiudere l’affare entro questo termine di scadenza, anche se al momento la volontà del giocatore è quella di restare a Roma, la società potrebbe lasciarlo partire sempre per il discorso legato al debito.

Mancano poco più di 2 settimane alla scadenza della clausola, vedremo se i parigini pagheranno i 30 milioni per aggiudicarsi il giocatore e vedremo se Pellegrini il prossimo anno giocherà ancora con la maglia giallorossa o cambierà casacca.