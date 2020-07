La posizione degli astri alla nascita non condiziona in via esclusiva la personalità di ognuno di noi ma può avere conseguenze anche sul nostro aspetto fisico. In particolare chi sono le donne più belle secondo l’oroscopo? Ce lo dicono le stelle.

La donna Bilancia

Sicuramente la più bella delle donne secondo l’oroscopo è quella della Bilancia. Le stelle conferiscono alla rappresentante del segno tratti armoniosi del volto, che contraddistinguono le donne Bilancia e le diversificano da quelle degli altri segni zodiacali. La donna del segno della Bilancia, fortunata per quanto riguarda l’estetica per natura, sa inoltre valorizzarsi, dare all’apparenza la giusta importanza, sa valorizzarsi con i cosmetici e con l’abbigliamento più femminile. Certo è aiutata dai tratti naturalmente delicati del suo viso e da un fisico in prevalenza snello. La sua statura è nella media e non è mai troppo elevata ma il suo fascino è ai massimi livelli.

La donna Pesci

Altra bella è la donna che appartiene al segno zodiacale dei Pesci, sempre affascinante anche quando non alta di statura o formosa. La tipologia fisica dei Pesci è infatti varia, come la specie ittica che rappresenta il segno. Le donne del segno zodiacale dei Pesci hanno in genere un bel viso armonioso, un naso regolare e piedi fini e piuttosto delicati. Gli occhi delle donne del segno zodiacale dei Pesci sono poi molto belli, misteriosi e sfuggenti.

La donna Cancro

Tra le donne più belle secondo ciò che dice l’oroscopo troviamo la Cancro. I capelli della donna del segno zodiacale del Cancro sono generalmente chiari, biondi o castani. La donna del Cancro ha in genere gambe sottili, occhi grandi e chiari e una statura variabile. Ciò che illumina di bellezza il volto della donna appartenente al segno zodiacale del Cancro è in particolare il suo sorriso splendente.

La donna Vergine

Tra le donne più belle secondo ciò che dice l’oroscopo troviamo la Vergine. La donna del segno zodiacale della Vergine è molto bella anche se non tende alla cura particolare di se stessa. La donna del segno della Vergine non si trucca o si veste mai in maniera particolarmente provocante, vuole mantenere l’anonimato e non distinguersi dagli altri. Si scopre solo per il suo uomo. Tratti tipici fisiognomici della donna Vergine sono il possedere un naso particolarmente importante, avere gli occhi chiari ed essere di statura in prevalenza variabile.

La donna Capricorno

Tra le donne più belle secondo ciò che dice l’oroscopo troviamo la Capricorno. La donna del segno zodiacale del Capricorno è molto femminile, magra, di statura media. I suoi piedi e le caviglie sono particolarmente delicati, gli occhi sono prevalentemente scuri, il viso da bambola. La donna del segno zodiacale del Capricorno ha poi una particolare caratteristica datale dalla genetica: quella di dimostrare meno dei suoi anni, che le permette di mantenere un aspetto sempre verde anche in tarda età.