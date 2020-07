Cosenza – Perugia – Probabili formazioni, pronostico, tv e streaming

Torna in campo la serie B con la 34^ giornata che apre con la gara Cosenza-Perugia alle ore 18:45 allo stadio San Vito di Cosenza.

Lo dice anche mister Cosmi: “La partita più importante del nostro campionato“.

A 5 gare dalla fine del campionato il Perugia si trova a soli 2 punti dalla zona playout pertanto questa trasferta diventa fondamentale per la squadra di Cosmi.

Anche per il Cosenza la posizione non è ottimale. Quello di oggi contro il Perugia è un appuntamento chiave per la squadra calabrese, penultima in classifica a -6 dalla zona playout.

Nessuna delle due formazioni oggi può permettersi passi falsi, perché in una Serie B più strana del solito tutto può essere facilmente rimesso in discussione.

Cosenza – Perugia – Le probabili formazioni

COSENZA (3-4-3): Saracco; Schiavi, Idda, Legittimo; Bittante, Bruccini, Sciaudone, D’Orazio; Bahlouli, Asencio, Baez. All. Occhiuzzi

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Rosi, Angella, Rajkovic; Mazzocchi, Dragomir, Carraro, Nicolussi Caviglia, Di Chiara; Iemmello, Melchiorri. All. Cosmi

Cosenza – Perugia – dove vederla in tv e streaming

La gara Cosenza-Perugia, con fischio d’inizio alle ore 18:45, sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma DAZN tramite tutti i dispositivi android e Ios, e anche in chiaro su RAI SPORT.