Cremonese – Chievo – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Cremonese – Chievo si sfidano questa sera alle ore 21:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona per la 34a giornata di Serie B. La gara si disputa, ovviamente, a porte chiuse per le norme anti contagio da Covid19. La partita mette di fronte due delle squadre che sono ai margini delle posizioni che valgono la post-season, e rispettivamente i playout per i padroni di casa, e i playoff per gli ospiti.

Cremonese – Chievo: come arrivano alla gara

La Cremonese occupa la 13° posizione in classifica con 40 punti, ed è in piena bagarre per evitare il playout retrocessione, staccato al momento di un solo punto in classifica, nonostante le due vittorie nelle ultime due partite contro Pescara e Livorno. In casa dei toscani la vittoria è arrivata grazie a un tiro di Valzania in pieno recupero. La forma sembra positiva ma la corsa alla salvezza è tutt’altro che scontata.

Il Chievo è al momento ottavo in classifica a 47 punti, occupa l’ultima posizione valida per i playoffr promozione, e ha gli stessi punti della Salernitana ed uno solo in più del Pisa. Ha vinto solo una delle ultime cinque partite ed è reduce da due pareggi consecutivi contro Entella e Trapani. È la squadra che ha pareggiato più partite dell’intero campionato: ben 14 fino a questo momento.

Cremonese – Chievo: le probabili formazioni

CREMONESE (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Mogos; Valzania, Castagnetti, Gustafsson; Palombi, Ciofani, Parigini. Allenatore: Pierpaolo Bisoli.

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Rigione, Di Noia, Renzetti; Obi, Esposito, Garritano; Vignato, Djordjevic, Giaccherini. Allenatore: Alfredo Aglietti.

Cremonese – Chievo: Il nostro pronostico

Squadre entrambe con necessità di raccogliere punti per mantenere la posizione di classifica o migliorarla. Vivono uno stato di forma simile, anche se i padroni di casa sono sembrati più performanti nelle ultime gare, sopratutto dal punto di vista fisico. Il Chievo però può vantare un tasso tecnico maggiore. Ci aspettiamo una gara equilibrata e per questo puntiamo sul segno X.

Cremonese – Chievo: Dove vederla in tv o streaming

La partita Cremonese-Chievo, match valido per la 34° giornata di Serie BKT, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN. L’emittente trasmette in streaming per tutti i dispositivi compatibili: smart tv, smartphone e pc. La visione su tv è possibile anche collegando una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.