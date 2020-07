DIRETTA STREAMING – Ascoli – Empoli – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Ascoli ed Empoli si affronteranno in una sfida valida per la 34esima giornata di Serie B alle ore 21.00 del giorno lunedì 13 luglio.

Stato di forma delle squadre

Obiettivi differenti per le due squadre impegnate oggi: chance di salvezza ancora concrete per l’Ascoli che è ad un solo punto dalla zona “sicura”, dopo gli ultimi positivi risultati, anche se vista la classifica corta, sarà necessario un grande livello di concentrazione nelle prossime sfide.

Annata non perfetta per l’Empoli che comunque è in piena corsa playoff per ambire ad una promozione in Serie A. Toscani che dopo le ultime due vittorie sono al 7° posto in graduatoria.

Ascoli – Empoli – Dove Vederla

La sfida in programma andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

Ascoli – Empoli – Risultato in diretta

Il match potrà essere seguito tramite il nostro widget posizionato qui sotto, che verrà aggiornato automaticamente in tempo reale dopo ogniazione saliente, con tanto di commento e andamento della partita.