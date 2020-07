DIRETTA STREAMING – Cremonese – Chievo – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Scenderanno in campo alle ore 21.00 lunedì 13 luglio Cremonese e Chievo per sfidarsi in un incontro valevole per la 34esima giornata di Serie B.

Stato di forma delle squadre

Campionato altalenante per la Cremonese, attualmente 13esima in classifica dopo le ultime due vittorie, ed adesso i grigiorossi sono in una posizione relativamente tranquilla, anche se sarà opportuno evitare cali di tensione.

Il Chievo è la squadra che ha pareggiato di più tra tutte le compagini in cadetteria (ben 14 volte), e i clivensi sono attualmente all’ultimo posto utile per i playoff, sebbene a pari punti con la Salernitana.

Cremonese – Chievo – Dove vederla

La sfida in programma andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

Cremonese – Chievo – Risultato in diretta

